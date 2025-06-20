14 команд приняли участие в соревнованиях юных пожарных в Туркменистане

В Туркменистане прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди подростков из детских оздоровительных лагерей. В состязаниях приняли участие 14 команд.

Соревнования организовали на базе детского оздоровительного центра Beýik Serdar nesilleri в курортной зоне Гёкдере. Участники соревновались в пяти дисциплинах: преодоление препятствий, работа с пожарными рукавами, эстафета с метанием мячей в цель, использование огнетушителей и демонстрация знаний правил пожаротушения.

Первое место заняла команда детского центра Ýaşlyk. На втором месте – команда центра Beýik Serdar nesilleri, на третьем – Altyn damja. Победителей наградили дипломами и памятными подарками.

Мероприятие провели Служба пожарной безопасности МВД Туркменистана совместно с Министерством образования, Молодежной организацией имени Махтумкули, Национальным центром профсоюза, Добровольным пожарным обществом, Национальным обществом Красного Полумесяца, Федерацией пожарно-прикладного спорта и общественной организацией «Юный натуралист».