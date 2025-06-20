Туркменистан принял участие в работе генассамблеи Международного бюро выставок в Париже

Туркменская делегация приняла участие в работе 176-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ), которая прошла 17 июня в Париже. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию представляли: чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель Туркменистана при МБВ Максат Чарыев, председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов, а также начальник отдела выставок и ярмарок Торгово-промышленной палаты Туркменистана Кемал Аманов.

Президент Административного и бюджетного комитета Карен-Мае Хилл поблагодарила Правительство Туркменистана, высоко оценив проведение заседания Административного и бюджетного комитета МБВ в Ашхабаде 17–19 марта. Она подчеркнула, что данное заседание стало историческим событием, поскольку впервые в истории Бюро подобная встреча прошла за пределами Парижа.

В рамках сессии были заслушаны отчёты о ходе подготовки к предстоящим международным выставкам.

Туркменская делегация провела ряд рабочих встреч с представителями стран-членов и руководства МБВ, отмечает источник.