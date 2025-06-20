Туркменистан принимает прибывающих из Ирана граждан с заботой и гостеприимством

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке тысячи иностранцев пытаются покинуть Иран и вернуться домой.

Один из возможных маршрутов – через Туркменистан, который предоставил круглосуточный гуманитарный коридор.

Страна принимает прибывающих из Ирана с радушием и гостеприимством, обеспечивая их шведским столом с вкуснейшими фруктами и овощами, местами в лучших гостиницах, предметами первой необходимости и транспортом, сообщил вчера «МИР 24».

На момент подготовки репортажа через контрольно-пропускной пункт «Баджигиран» границу Туркменистана пересекли 14 человек: шесть граждан Китая, двое казахстанцев и шесть граждан Катара. Через таможенный пункт «Артык» на туркмено-иранской границе около 200 граждан Пакистана перешли на территорию Туркменистана. Они так отзываются о гостеприимстве Туркменистана.

Фарйал Легари, представитель посольства Пакистана в Туркменистане:

«Туркменистан доказал, что является братской страной, и всегда приходил нам на помощь в трудную минуту. Мы очень благодарны за оказанное содействие».

Захид Мунир Амир, пакистанский ученый, поэт, критик, исследователь и медиаэксперт

«Мы оказались в Туркменистане в чрезвычайной ситуации, и это был наш первый опыт знакомства с этой страной и туркменским народом. Должен сказать, это был прекрасный опыт. Мы увидели величественный и красивый город. Это прекрасное место с замечательными людьми, и мы очень благодарны за теплое гостеприимство, внимание и доброту, проявленные к нам».

Асад М. Хан, генеральный секретарь организации экономического сотрудничества

«Я бы хотел выразить огромную благодарность братскому народу Туркменистана за помощь и сотрудничество, оказанные в содействии транзиту пакистанских пассажиров через территорию Ашхабада. Благодаря поддержке правительства Туркменистана и нашего посольства мы сегодня безопасно, надежно и эффективно осуществляем этот транзит».

Позже граждане Казахстана отбыли домой поездом, а большая группа пакистанцев улетела самолетом национальных авиалиний, отмечает источник.

Накануне Туркменистан принял 120 иностранных граждан.