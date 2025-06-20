Туркменистан и Татарстан обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев и Раис Татарстана Рустам Минниханов провели встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в ходе которой обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба главы РТ.

Напомним, вице-премьер Атагулыев, курирующий вопросы торговли, текстильной промышленности и частного сектора, возглавляет делегацию Туркменистана на ПМЭФ по распоряжению Президента Сердара Бердымухамедова.

В ходе встречи глава Татарстана выразил признательность Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за внимание к развитию отношений между республикой и Туркменистаном в рамках российско-туркменских связей.

«Братские народы связаны глубокими историческими узами, а также плодотворными торгово-экономическими связями», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, в Туркменистане успешно работают крупные татарстанские предприятия: КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод имени Горького, КЭР-Холдинг, «Эйдос».

«Необходимо придать большую динамику нашему экономическому взаимодействию. Есть значительный потенциал для развития связей в сферах нефтеразведки, транспортировки газа, автомобиле-, авиа-, судостроения, поставок химической продукции», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Стороны также отметили важность развития взаимодействия в области культуры, науки и образования.