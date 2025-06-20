Россия спишет долг Таджикистана за электроэнергию в $300 млн к 2034 году

Россия и Таджикистан подписали соглашение о поэтапном списании задолженности в размере 300 миллионов долларов за поставки электроэнергии, накопленной перед совместным предприятием «Сангтудинская ГЭС-1», пишет daryo.uz.

Согласно документу, соглашение было подписано в конце апреля министром энергетики России Сергеем Цивилевым и его таджикским коллегой Далером Джума. Долг будет аннулироваться поэтапно вплоть до 2034 года включительно.

Таким образом, Россия фактически дотирует электроэнергетику Таджикистана, обеспечивая устойчивую работу одной из ключевых энергетических инфраструктур страны. «Сангтудинская ГЭС-1» мощностью 670 мегаватт вырабатывает около 12% всей электроэнергии Таджикистана. При этом единственным покупателем энергии, производимой станцией, выступает государственный энергохолдинг «Барки точик».