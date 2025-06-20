Роботы в национальной одежде приветствуют посетителей павильона Туркменистана на ЭКСПО-2025

Павильон Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке привлекает внимание посетителей оригинальным решением: гостей встречают роботы, одетые в традиционную национальную одежду, которые приветствуют каждого рукопожатием.

Роботы в туркменских национальных костюмах с тельпеком на голове встречают посетителей у входа в павильон. Технологическое решение позволяет каждому гостю получить персональное приветствие, что создает атмосферу традиционного туркменского гостеприимства.

Такой подход демонстрирует концепцию павильона, где традиции и современные технологии представлены в единстве.

Посетители выставки активно делятся фотографиями с роботами в национальной одежде в социальных сетях, что способствует популярности туркменского павильона среди гостей ЭКСПО-2025.

Выставка ЭКСПО-2025 продлится до октября 2025 года.