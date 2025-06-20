ПРООН провела в Туркменистане наставнические тренинги для молодежи

С 28 мая по 18 июня в Туркменистане прошла серия однодневных наставнических тренингов для молодежи.

Тренинги проходили в рамках странового компонента регионального проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии», реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) при поддержке Правительства Японии.

Мероприятия охватили 6 пилотных этрапов проекта: Бюзмеин, Гёкдепе, Балканабад, Кёнеургенч, Байрамали и Саяат, собрав более 180 участников, включая молодежь, зарегистрированную в местных отделах труда и занятости, а также учащиеся профессиональных лицеев, расположенных в этих регионах, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Основной целью тренингов было повышение осведомленности молодежи о действующих государственных программах и возможностях, направленных на улучшение их социально-экономического положения. Особое внимание уделялось развитию устойчивости молодых людей перед лицом современных вызовов и рисков.

Тренинги стали важной платформой для открытого диалога, обмена опытом и освоения практических навыков, способствующих самореализации молодежи и её активному участию в жизни общества.

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Страновой компонент регионального проекта по предотвращению насильственного экстремизма в Центральной Азии, реализуемый совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана, способствует укреплению устойчивых сообществ и расширению участия молодежи в построении мирного, инклюзивного и устойчивого будущего.