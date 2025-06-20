Премьер-министр Монголии произвел масштабную ротацию в правительстве

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар провел масштабную ротацию в правительстве, сменив почти половину состава кабинета министров. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики, передает ТАСС.

Свои посты сохранили два вице-премьера – Сайнбуянгийн Амарсайхан и Тогмидын Доржханд, а также главы МИД Батмунхийн Батцэцэг, министерства финансов Болдын Жавхлан, образования Пурэвсурэнгийн Наранбяар и ряд других министров.

Наиболее значительные изменения коснулись ведомств, которые возглавляли представители Демократической партии. Лидер ДП Лувсаннямын Гантумур, занимавший пост первого заместителя премьер-министра, ранее официально отказался войти в состав нового кабинета.

Первым заместителем главы правительства назначен Ням-Осорын Учрал – самый молодой член кабинета, ранее возглавлявший администрацию предыдущего состава правительства. Министром электронного развития, инноваций и коммуникаций стал Энхбаярын Батшугар.

Среди других назначений: министром юстиции и внутренних дел стал Лхагвын Мунхбаатар, промышленности и минеральных ресурсов – Гонгорын Дамдинням, обороны – депутат парламента и бывший мэр Эрдэнэта Дамбын Батлут.

Бывший министр обороны Сандагийн Бямбацогт возглавил администрацию нового правительства.

Первое заседание обновленного кабинета министров запланировано на среду.