Кыргызстан начал печатать паспорта для Африки

Государственный концерн «Учкун» в Кыргызстане приступил к международному экспорту биометрических паспортов: первая партия в количестве 130 тысяч документов отправлена в Намибию. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Ранее Кыргызстан сам заказывал производство биометрических паспортов за рубежом, однако теперь, по словам чиновника, страна уверенно выходит на мировой рынок с собственным качественным продуктом. Намибийская сторона высоко оценила документы кыргызского производства и уже заявила о намерении расширить сотрудничество. Для переговоров в Бишкек прибыла официальная делегация из африканской республики.

Печать паспортов в Кыргызстане была налажена весной 2024 года, а с лета того же года документы начали выдавать гражданам Кыргызстана. Это позволило сэкономить миллиарды сомов, ранее выплачиваемые иностранным производителям.