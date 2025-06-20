Глава МИД России 24-25 июня посетит Туркменистан с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня совершит официальный визит в Туркменистан. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ, передает ТАСС.

Как отметила Захарова, в рамках поездки запланированы переговоры на высшем уровне. Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Делегацию Туркменистана на ПМЭФ возглавляет заместитель председателя Кабинета Министров Нокергулы Атагулыев, курирующий вопросы торговли, текстильной промышленности и развития частного сектора.