Туркменистан призвал к развитию сотрудничества в сфере ИИ между Центральной Азией и КНР

Развитие совместных программ в области искусственного интеллекта, космических исследований и цифровизации повысит эффективность экономического сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем. Об этом заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на втором саммите «Центральная Азия – Китай» в Астане.

«Несколько слов об инновационном сотрудничестве. Рассчитываем на более акцентированное внимание к этому направлению со стороны китайских партнёров. Убеждены в том, что запуск совместных программ и проектов в применении искусственного интеллекта, спутниковых и космических исследований, цифровизации, информационных платформ, всей линейки программного обеспечения, по ряду других технологических сегментов способен серьёзным образом повысить эффективность нашего экономического сотрудничества», – приводит агентство TDH слова главы Туркменистана.

По мнению Сердара Бердымухамедова, инновационное сотрудничество поможет создать на территории Центральной Азии устойчивый рынок технологических услуг и будет способствовать обмену специалистами и методиками, ускоренному развитию национальных технологических школ.

«Эта стратегическая задача – инвестиция в будущее отношений Центральной Азии и Китайской Народной Республики в рамках большого проекта совместного развития и прогресса», – подчеркнул глава Туркменистана.

Второй саммит «Центральная Азия – Китай» состоялся 17 июня в Астане. В мероприятии приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры всех пяти центральноазиатских республик – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Первый саммит в таком формате прошел в 2023 году в китайском Сиане.