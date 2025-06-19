Туркменистан предложил создать платформу «Культурный диалог Центральной Азии и Китая»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил создать новую платформу взаимодействия в области культуры – «Культурный диалог Центральной Азии и Китая». Соответствующую инициативу глава государства выдвинул на втором саммите «Центральная Азия – Китай» в Астане.

«Предлагаем подумать над организацией на постоянной основе совместных тематических фестивалей культуры и искусств, которые бы поочередно проводились в одной из наших стран. Исходя из этого, выносим на обсуждение инициативу о формировании новой платформы взаимодействия в области культуры, а именно – «Культурный диалог Центральной Азии и Китая», – приводит агентство TDH слова главы Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в случае принципиального согласия глав государств профильные ведомства получат соответствующие поручения о разработке модальностей такой платформы.

По мнению Президента Туркменистана, именно высокая духовность, великая многовековая культура и истинные ценности составляют основу и незыблемый фундамент сотрудничества, исторической и нынешней близости, взаимопонимания и симпатии народов Центральной Азии и Китая.

Второй саммит «Центральная Азия – Китай» состоялся 17 июня в Астане. В мероприятии приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и главы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Первый саммит в таком формате прошел в 2023 году в китайском Сиане.