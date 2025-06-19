Ткань из соломы: шведские ученые создали экологичную альтернативу хлопку

Ученые из Технологического университета Чалмерса (Швеция) разработали новый способ производства ткани из отходов пшеницы и овса. Технология, описанная в журнале RSC Sustainability, позволяет создавать текстиль без использования древесины и токсичных химикатов.

Исследователи выяснили, что солома и лузга лучше всего подходят для производства целлюлозы благодаря простой обработке щелочью. Этот метод требует меньше ресурсов, чем традиционные способы, и повышает ценность сельхозотходов.

Сейчас ученые работают над созданием первых образцов ткани и адаптацией технологии для промышленности. Разработка может стать прорывом в производстве экологичной одежды.