Посол Японии Сасаки Хироси посетил нефтегазовый вуз Туркменистана

17 июня Посол Японии в Туркменистане Сасаки Хироси посетил Международный университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В рамках своего визита посол торжественно вручил руководству университета десятки ознакомительных книг о Японии на английском языке в дар от Фонда Ниппон.

Также посол ознакомился с библиотекой и читальными залами университета, посетил Музей геологии и учебную лабораторию по бурению DRILL SIM-5000, расположенную на факультете Нефти и газа.

В завершении визита посол Сасаки Хироси выразил благодарность за возможность посетить университет.

Напомним, что Посольство Японии в Туркменистане в июне передало в дар двум туркменским вузам и ашхабадской школе № 140 книги от Фонда Ниппон в рамках проекта READ JAPAN PROJECT.