Посол Туркменистана принял участие в выездном заседании постпредов при СНГ

Посол Туркменистана в Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель Туркменистана при СНГ Назаргулы Шагулыев принял участие в очередном заседании Совета постпредов государств — участников Содружества при уставных и других органах Содружества, которое прошло 17 июня в Дзержинском районе Минской области на базе ресурсного центра «ЭкоТехноПарк – Волма».

Постпреды подвели итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое прошло 5 июня в Душанбе, и наметили задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей, сообщается на сайте Исполкома СНГ.

На заседании были рассмотрены все вопросы, включенные в повестку дня, и приняты 18 документов, в числе которых Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения, Концепция развития сотрудничества государств – участников СНГ в области легкой промышленности и План мероприятий по ее реализации, Концепция гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств СНГ, Концепция сотрудничества государств Содружества в области охраны здоровья населения и другие документы.

Также на встрече глав правительств СНГ учрежден ежегодный Форум волонтеров Содружества Независимых Государств и новый нагрудный знак «За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств».

Вторым вопросом члены Совета постпредов рассмотрели предложения для проектов повесток дня осенних заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств Содружества Независимых Государств.