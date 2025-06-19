Казахстан официально легализовал услуги спутникового интернета Starlink
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан официально объявило о достигнутых договоренностях с американской компанией Starlink по предоставлению спутникового интернета на территории страны, сообщает telesputnik.ru.
Согласно подписанному документу, Starlink обязуется соблюдать законодательство Казахстана при оказании услуг спутникового интернета. Как поясняют в пресс-службе ведомства, терминалы американской компании будут обеспечивать доступ к связи для школ в селах, отдаленных медицинских учреждений и других объектов инфраструктуры, где затруднено проведение оптоволоконных сетей.
Глава министерства Жаслан Мадиев отметил, что ранее Starlink работал в стране в «пилотном режиме», предоставляя спутниковый доступ в интернет местным школам. Новое соглашение позволит жителям страны официально и легально подключаться к спутниковому интернету, приобретая, используя и регистрируя терминалы.
«В настоящее время продолжается согласование технических и организационных условий, включая параметры предоставления услуг для частных пользователей. Все этапы реализации проекта будут проходить с соблюдением национального законодательства, включая требования по безопасности», — заявили в Минцифры Казахстана.