Казахстан официально легализовал услуги спутникового интернета Starlink

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан официально объявило о достигнутых договоренностях с американской компанией Starlink по предоставлению спутникового интернета на территории страны, сообщает telesputnik.ru.

Согласно подписанному документу, Starlink обязуется соблюдать законодательство Казахстана при оказании услуг спутникового интернета. Как поясняют в пресс-службе ведомства, терминалы американской компании будут обеспечивать доступ к связи для школ в селах, отдаленных медицинских учреждений и других объектов инфраструктуры, где затруднено проведение оптоволоконных сетей.

Глава министерства Жаслан Мадиев отметил, что ранее Starlink работал в стране в «пилотном режиме», предоставляя спутниковый доступ в интернет местным школам. Новое соглашение позволит жителям страны официально и легально подключаться к спутниковому интернету, приобретая, используя и регистрируя терминалы.