Глава Туркменистана пригласил лидеров ЦА и Китая на форум мира в Ашхабаде

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил глав государств Центральной Азии и председателя КНР к участию в Международном форуме мира и доверия, который состоится в Ашхабаде 12 декабря.

«Надеюсь на продолжение заинтересованного диалога между нашими государствами по важнейшим темам современного мироустройства, о путях решения существующих глобальных проблем, достижения согласия и понимания на глобальной арене в ходе намеченного на декабрь нынешнего года в Ашхабаде крупного Международного форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Я имею честь уважительно пригласить всех глав государств к участию в этом значимом мероприятии», – приводит агентство TDH слова главы Туркменистана.

Как напомнил Сердар Бердымухамедов, решением Генеральной Ассамблеи ООН 2025 год по инициативе Туркменистана объявлен «Международным годом мира и доверия».

Глава Туркменистана также выразил твердую приверженность страны тесному взаимодействию в формате «Центральная Азия – Китай» и убежденность в его колоссальных возможностях для совместного развития, мира и процветания народов региона. Он поблагодарил генерального секретаря Секретариата формата «Центральная Азия – Китай» Сунь Вэйдуна за вклад в успешное проведение саммита.

Второй саммит «Центральная Азия – Китай» состоялся 17 июня в Астане. В мероприятии приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и главы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Первый саммит в таком формате прошел в 2023 году в китайском Сиане.