В ИМО МИД Туркменистана прошла встреча с делегацией Кентского государственного университета

Сегодня в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией Кентского государственного университета (США), возглавляемой вице-президентом Марчелло Фантони.

В ходе встречи были обсуждены будущие шаги по реализации совместных образовательных программ в рамках ранее подписанного Меморандума о взаимопонимании между двумя вузами.

Для гостей была организована экскурсия по институту, сообщается на сайте ИМО МИД Туркменистана.

Отметим, что Кентский государственный университет заключил меморандумы о взаимопонимании с тремя вузами Туркменистана: Международным университетом гуманитарных наук и развития, ИМО МИД и Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом. Данные соглашения призваны расширить спектр академических программ, содействовать созданию совместных образовательных и научно-исследовательских проектов, а также укрепить культурные связи между двумя странами.

Кентский государственный университет, основанный в 1910 году, зарекомендовал себя благодаря инновационным подходам в области образования, бизнеса и технологий.