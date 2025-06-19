«Ахал» и «Аркадаг» вышли в полуфинал Кубка Туркменистана по футболу

В розыгрыше Кубка Туркменистана по футболу определились первые участники полуфинальной стадии. Об этом сообщает Федерация футбола Туркменистана.

Футболисты «Аркадага» обыграли «Небитчи» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Туркменистана. Встреча в Балканабаде завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Бегенч Акмаммедов (7-я минута), Шаназар Тиркишов (13) и Дидар Дурдыев (49). У «Небитчи» забитым мячом отметился Хыдыр Якубов (43, пен). В первой встрече «Аркадаг» одержал победу со счетом 6:0.

«Ахал» сумел пройти «Копетдаг», одержав минимальную победу 1:0 во втором матче. Единственный гол на счету Даянча Мередова (8-я минута). Задача гостей упростилась на 78-й минуте, когда «Копетдаг» остался в меньшинстве после удаления Батыра Гельдыева. Первая встреча между командами завершилась безголевой ничьей 0:0.

В полуфинале турнира «Аркадаг» встретится с победителем противостояния «Ашхабад» – «Алтын Асыр». Соперник «Ахала» определится по итогам матча между «Мервом» и «Шагадамом».