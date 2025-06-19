Азербайджан и Туркменистан проведут Дни культуры в 2025 году

Торговые отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии демонстрируют устойчивый экономический рост, активно укрепляясь в рамках взаимного сотрудничества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на открытии мероприятия «Многогранное сотрудничество Азербайджана и Туркменистана: достижения и перспективы», состоявшемся в Баку, сообщает Report.

По словам дипломата, отношения Азербайджана со странами Центральной Азии занимают особое место в региональной политике страны. «Наши народы связывает многовековая история взаимоотношений. После обретения независимости наши государства развивают сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Между Азербайджаном и странами Центральной Азии установлены отношения стратегического партнерства», — отметил Шарифов.

Замминистра подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов внешней политики Азербайджана является укрепление сотрудничества с тюркским миром.

Особое внимание уделяется развитию гуманитарных и культурных связей. «Азербайджан и Туркменистан сотрудничают также в гуманитарной и культурной сферах. Принято решение о проведении в 2025 году Дней культуры в обеих странах на взаимной основе», — сообщил дипломат.

Шарифов также отметил важность многостороннего диалога: «Одновременно большое внимание уделяется сотрудничеству в рамках международных организаций. Расширение диалога в рамках Организации тюркских государств открывает путь к развитию наших стран».