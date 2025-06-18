Huawei и Astana Innovations запустят тестовую сеть 10G в Казахстане

Казахстанская компания «Aстана Innovations» и Huawei Technologies Kazakhstan подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий демонстрационный запуск сети 10G в Астане. Этот проект станет первым шагом к внедрению сверхскоростного интернета нового поколения в стране, сообщили в пресс-службе казахстанской компании.

Пилотный запуск сети 10G пройдет при поддержке управления цифровизации столицы Казахстана. Как отмечают в «Aстана Innovations», технология обеспечит не только рекордную скорость передачи данных, но и создаст основу для развития умных городских сервисов и устойчивой цифровой инфраструктуры.

Этот проект станет продолжением успешного опыта Huawei в Китае, где компания совместно с China Unicom уже развернула коммерческую сеть 10G в районе Сюнъань. В ходе тестирования китайской сети были зафиксированы скорости загрузки до 9340 Мбит/с.

Точные сроки реализации казахстанского проекта пока не называются. Эксперты ожидают, что внедрение технологии 10G откроет новые возможности для бизнеса и цифровых сервисов в Казахстане.