Фестиваль индийского чая прошел в Ашхабаде

В столице Туркменистана состоялся фестиваль индийского чая, приуроченный к 200-летию знаменитого ассамского чая. Мероприятие организовало посольство Индии в Туркменистане.

В фестивале приняли участие посол Индии в Туркменистане Мадхумита Хазарика Бхагат, представители международных организаций, дипломатического корпуса, министерств и культурных учреждений, аккредитованных в стране, а также Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Как сообщила на мероприятии посол Бхагат, Индия занимает второе место в мире по производству чая и третье – по его экспорту. Объем индийского рынка чая в 2024 году составил 11,5 млрд долларов США. При этом 80% производимого в стране чая потребляется на внутреннем рынке.

Посол подчеркнула, что чай в Индии – это не просто напиток, а символ гостеприимства и социальных связей. Особое место в индийской культуре занимает чай Масала, который готовится с добавлением молока, сахара и специй, включая кардамон и имбирь.

В рамках фестиваля гости смогли познакомиться с различными сортами индийского чая, отведать блюда национальной кухни и насладиться программой традиционных танцев и культурных номеров.