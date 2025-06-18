Участники ПМЭФ должны будут пройти ПЦР-тестирование за сутки до начала форума

Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 не позднее чем за сутки до прибытия на площадку мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов форума.

«Для прохождения ПЦР-тестирования необходима предварительная запись», – говорится в сообщении.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Делегацию Туркменистана на форуме возглавит заместитель председателя правительства Нокергулы Атагулыев.