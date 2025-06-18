Роналду подарил Трампу футболку с пожеланием мира

Португальский футболист Криштиану Роналду передал президенту США Дональду Трампу персональный подарок — футболку с автографом и посвящением.

Сувенир от пятикратного обладателя «Золотого мяча» доставил председатель Евросовета Антониу Кошта. Об этом в социальных сетях сообщила специальный помощник президента США и советник по коммуникациям Марго Мартин.

Помимо автографа, звезда мирового футбола оставил на майке особую надпись: «Президенту Дональду Дж. Трампу, выступающему за мир». Таким образом Роналду отметил миротворческие усилия американского лидера.