Президент Туркменистана провел переговоры с председателем КНР в Астане

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Казахстане для участия во втором саммите «Центральная Азия – Китай», провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили ключевые направления двустороннего и межрегионального сотрудничества, сообщила электронная газета «Нейтральный Туркменистан».

В ходе переговоров собеседники отметили конструктивный характер существующего механизма многостороннего диалога между странами региона и КНР. Были затронуты ключевые направления двустороннего и межрегионального сотрудничества, включая торгово-экономические связи, энергетическую сферу, транспортно-коммуникационные проекты и культурно-гуманитарные обмены.

Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил установившийся уровень сотрудничества между двумя странами. Говоря о туркмено-китайском партнерстве, собеседники подчеркнули его стратегический и долгосрочный характер, нацеленность на дальнейшее укрепление и расширение двустороннего сотрудничества, чему способствует высокий уровень доверия и дружественные отношения между лидерами Туркменистана и Китая.

Президент Сердар Бердымухамедов прибыл в столицу Казахстана для участия во втором саммите «Центральная Азия – Китай».