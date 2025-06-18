Президент Туркменистана выступит на саммите «Центральная Азия – Китай» в Астане

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принимает участие во втором саммите в формате «Центральная Азия – Китай», который проходит в столице Казахстана. Вместе с главой Туркменистана в мероприятии участвуют председатель КНР и лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщила электронная версия газеты Türkmenistan, саммит проходит в комплексе «Независимость» в Астане.

Формат «Центральная Азия – Китай» был создан в 2020 году как новая площадка для сотрудничества. За прошедший период лидеры шести стран провели встречи высокого уровня: в январе 2022 года в онлайн-формате и в мае 2023 года очно в городе Сиань. Нынешний второй саммит в Астане охватывает широкий спектр вопросов, направленных на укрепление многостороннего сотрудничества.

Повестка включает расширение политического диалога, углубление торгово-экономических отношений, развитие трансграничной транспортной связности, продвижение сотрудничества в сфере энергетики и инноваций. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения региональной безопасности.

С приветственным словом выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Президент Сердар Бердымухамедов также планирует выступить на саммите с изложением позиции Туркменистана по дальнейшему углублению шестистороннего сотрудничества.

По итогам саммита планируется подписание двух ключевых документов: Соглашения о постоянном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Туркменистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, КНР, Узбекистаном и Таджикистаном, а также Астанинской декларации.