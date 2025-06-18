Посол Японии в Туркменистане передал в дар ашхабадской школе книги

Посол Японии в Туркменистане Сасаки Хироси 11 июня посетил специализированную школу №140 города Ашхабада. Об этом сообщает пресс-служба Посольства.

В ходе визита дипломат передал школе книги – подарок в рамках проекта READ JAPAN PROJECT Фонда Ниппон.

Школа №140 – единственная в Туркменистане школа, где с начальных классов обучают японскому языку. Здесь учатся более 2 400 школьников.

Ранее мы сообщали, что Посольство Японии в Ашхабаде передало в дар книги двум туркменским вузам.