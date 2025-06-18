Посол Индии заявила, что видит большой потенциал в торговле с Туркменистаном

Индийско-туркменская торговля имеет значительный потенциал для развития, особенно в сфере поставок чая и других продовольственных товаров. Об этом заявила посол Индии в Туркменистане Мадхумита Хазарика Бхагат в интервью корреспонденту Turkmenportal на Фестивале индийского чая в Ашхабаде.

«Наша двусторонняя торговля развивается хорошо, но у неё всё ещё есть большой потенциал, особенно для таких товаров, как чай», – отметила дипломат. Она напомнила о прошлогоднем Фестивале манго и других индийских продуктов, подчеркнув готовность Индии расширять торговое сотрудничество.

По словам посла, основная цель фестиваля – привлечь внимание туркменских предпринимателей к разнообразию индийских чайных сортов, популярных не только в Туркменистане, но и во всём мире. «Потенциал в этой области очень большой. Мы хотим, чтобы всё больше продавцов смогли привозить индийский чай в Туркменистан», – подчеркнула Бхагат.

Дипломат особо отметила значение недавнего Форума Центральная Азия-Индия, прошедшего 5-6 июня с участием министров иностранных дел и представителей деловых кругов. «Это был очень хороший шаг к укреплению нашей двусторонней торговли», – заявила она.

Напомним, в понедельник в Ашхабаде состоялся фестиваль индийского чая, посвящённый 200-летию знаменитого ассамского чая. Мероприятие было организовано посольством Индии в Туркменистане. Гости познакомились с различными сортами индийского чая, отведали блюда национальной кухни и насладились программой традиционных танцев.