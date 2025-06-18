В Туркменистане прошел круглый стол по устойчивому управлению земельными ресурсами

В Ашхабаде состоялся круглый стол, посвящённый вопросам интеграции принципов нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ) в национальное планирование и политику в области землепользования.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ).

Круглый стол был приурочен к Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой и проведен совместно с Научно-информационным центром Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию — органом Международного фонда спасения Арала (МФСА).

В ходе обсуждений участники затронули вопросы стратегического планирования, синхронизации различных национальных политик в сфере природных ресурсов, а также важности научно обоснованных подходов и современных технологий, включая использование спутниковых данных для мониторинга засух и оценки деградации земель.

Особое внимание было уделено взаимосвязи между НПДБО и другими национальными инициативами, такими как разрабатываемая стратегия по снижению рисков песчаных и пыльных бурь, а также Национальный план по борьбе с засухой. Участники обсудили существующую правовую и институциональную базу системы землепользования, а также включение принципов Нейтрального баланса деградации земель в систему управления земельными ресурсами в стране.

В мероприятии приняли участие представители Секретариата Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) и ключевых министерств и ведомств Туркменистана, включая Министерство иностранных дел, Меджлис, Министерство охраны окружающей среды, Министерство сельского хозяйства, Министерство водного хозяйства, Министерство образования, Министерство финансов и экономики, Государственный комитет Туркменистана по статистике и другие профильные учреждения. Также были представлены научные организации, финансовые структуры, частный сектор и органы местной власти.

Проведённый круглый стол стал важным этапом в продвижении подходов, ориентированных на достижение нейтрального баланса деградации земель как части национальной политики, сообщается в пресс-релизе ПРООН.