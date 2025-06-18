Американские предприниматели закупили туркменский сжиженный газ на $14,9 млн

16 июня, на биржевых торгах были реализованы продукции нефтехимии, сельского хозяйства и легкой промышленности. В ходе торгов участники заключили 19 сделок на общую сумму 14 942 350,00 долларов США и 33 408 896,60 манат, сообщается на сайте ГТСБТ.

На внешнем рынке предприниматели из Афганистана и США заключили сделки с государственными концернами «Туркменнебит», «Туркменгаз» и «Туркменхимия» на закупку сжиженного газа.

На внутреннем рынке местные предприниматели провели несколько крупных операций. С государственным концерном «Туркменнебит» была заключена сделка на закупку дорожного битума марки «БНД 60/90». Государственный концерн «Туркменхимия» реализовал технический углерод марки «Y-354», а государственный концерн «Туркменпагта» продал хлопковый линт. Кроме того, с министерством текстильной промышленности была заключена сделка на закупку текстильных изделий.

Торги продемонстрировали активность как внешних, так и внутренних участников рынка в различных секторах экономики.