17 июня в Астане пройдет саммит глав государств Центральной Азии и Китая

В столице Казахстана 17 июня состоится второй саммит «Центральная Азия – Китай», в рамках которого лидеры региона обсудят вопросы безопасности, развития политического диалога, торгово-экономического и транспортного сотрудничества, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Республики Казахстан Айбека Смадиярова.

«В рамках мероприятия планируется обсуждение широкого круга вопросов, связанных с укреплением регионального взаимодействия, расширением политического диалога, углублением торгово-экономических связей, развитием транспортной взаимосвязанности, энергетики, инноваций и устойчивого развития», – отметил дипломат.

По итогам саммита планируется подписание Астанинской декларации и договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как подчеркнул Смадияров, данные документы призваны закрепить стремление сторон к дальнейшему укреплению многопланового взаимодействия на основе взаимного уважения, доверия и общей ответственности за устойчивое развитие региона.

Помимо основных переговоров, в рамках второго саммита в Астане запланирован ряд дополнительных мероприятий, включая энергетический форум стран Центральной Азии и Китая, а также заседание делового совета.

Первый саммит в формате «Центральная Азия – Китай» состоялся в мае 2023 года в китайском городе Сиань.