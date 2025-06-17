Хлеборобы Геоктепинского этрапа сдали свыше 20 тысяч тонн зерна

Аграрии Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Туркменистана перевыполнили государственный заказ по поставке зерна, сдав 20 тыс. 492 тонны при плане 20 тыс. 100 тонн. Об этом сообщил председатель объединения профсоюзов этрапа Байрамгельды Атаев в статье для газеты «Нейтральный Туркменистан».

По его словам, успешному завершению уборочной кампании способствовала высокая организация работы всех служб и эффективное использование современной сельхозтехники.

Лидерами по объемам заготовки стали дайханские объединения Ahal (3235 тонн), Gökdepe (2685 тонн) и Türkmenistan (1698 тонн). Наибольшего процента выполнения плана добились хозяйства Ýandaklyagyz (154,5%), Üzümçilik (144,4%) и Gökdepe (141%).

Среди передовиков производства отмечены арендаторы Ахмет Гурбанов, сдавший 42,4 тонны пшеницы при урожайности 57 ц/га, и Аннагулы Аннамередов с результатом 44,8 тонны. Хлебороб Гюльджерен Чарыева из объединения Ahal поставила 84,4 тонны зерна, получив урожайность 56,3 ц/га.

Круглосуточная работа зерноуборочных комбайнов обеспечивалась силами этрапского отделения производственного объединения Obahyzmat. Высокие показатели продемонстрировали механизаторы Сапардурды Мухамметдурдыев, Аннагулы Овезгельдыев и Нурсахет Ашыргулыев.

Бесперебойную транспортировку зерна осуществляли водители предприятия Ahal ýol gurluşyk, среди которых отмечены Ягмыр Гайыпов, Парахат Суханов и Худайназар Атаев.