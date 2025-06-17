Туркменские турагенты изучили туристический потенциал Анталии

Агентство по продвижению и развитию туризма Турции (TGA) совместно с авиакомпанией Turkish Airlines организовали в мае ознакомительную поездку в Анталию для представителей десяти туристических агентств Туркменистана. Программа была посвящена изучению курортного направления «море, песок и солнце».

В ходе визита туркменские специалисты осмотрели восемь отелей с высокими стандартами обслуживания и уникальными концепциями. Участники поездки также познакомились с многочисленными туристическими, природными, историческими и культурными достопримечательностями курортного города.

Программа включала дегустацию блюд местной кухни в ресторанах и кафе Антальи. Кроме того, состоялись деловые встречи с представителями турецкой туристической индустрии для обмена информацией и налаживания сотрудничества.

Анталия ежегодно принимает миллионы туристов из разных стран мира и является одним из ключевых курортных направлений Турции.