Туркменистан примет участие в чемпионате Центральной Азии по теннису U-12

Туркменские теннисисты примут участие в командном чемпионате Центральной Азии среди детей до 12 лет, который пройдёт с 16 по 21 июня в узбекской Фергане с участием представителей пяти стран. Команды-победители получат путевки в финальный этап чемпионата Азии, сообщила электронная газета «Золотой век».

Женскую команду Туркменистана на турнире будут представлять Назли Худайкулиева, Сахра Гараханова и Сульгун Ишанкулиева под руководством главного тренера Юрия Рогусского. Мужскую команду составили Юнус Аннамурадов, Егенмаммед Нурягдыев и Эркин Алтыев, которых возглавляет Мирали Гасанов.

Аналогичный турнир проводился в Ашхабаде в 2022 году с участием команд из шести стран региона, включая Афганистан. Соревнования состоялись в Теннисном комплексе Олимпийского городка столицы Туркменистана, который по решению Азиатской теннисной федерации (ATF) получил статус «Учебно-тренировочного центра Азиатского региона». Руководство ATF высоко оценило организацию турнира, назвав его эталонным.

Соответствующий сертификат комплексу был вручен 1 июня 2024 года представителем Международной теннисной федерации (ITF) по развитию тенниса в Азии Сейедамиром Боргхеи.

Как сообщил вице-президент ATF Эзиз Довлетов, с 4 по 15 августа 2025 года в ашхабадском центре при поддержке ITF пройдет региональный тренерский семинар уровня Level 2 для национальных специалистов, имеющих квалификацию Level 1, а также тренеров из других азиатских стран.