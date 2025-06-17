Российско-центральноазиатское партнерство в фокусе петербургского форума

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Делегацию нейтральной страны возглавит вице-премьер Нокергулы Атагулыев.

Форум традиционно собирает представителей деловых кругов из разных стран мира. В 2024 году мероприятие посетили свыше 21,800 участников из 139 государств, включая глав правительств и крупных компаний.

На национальном павильоне планируется представить экономические проекты в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры.

Российско-туркменское торгово-экономическое сотрудничество базируется на более чем 300 двусторонних соглашениях.

Товарооборот между странами показал рост на 21% за семь месяцев 2021 года. В 2023 году на бизнес-форуме в Ашхабаде было подписано свыше 50 соглашений о сотрудничестве.

В рамках форума планируются переговоры с представителями российских энергетических компаний, включая «Газпром» и «Лукойл». Компания «Газпром» в 2022 году закупила 5 млрд кубометров природного газа, а «Лукойл» участвует в разработке месторождения Достлук.

Грузоперевозки между Россией и нейтральной страной выросли на 40% в 2022 году. Планируется развитие логистических проектов и расширение транспортного сотрудничества.

Основную долю товарооборота — около 80% — обеспечивают три российских региона: Астраханская область, Татарстан и Санкт-Петербург. На форуме запланированы встречи с представителями региональных администраций для обсуждения новых проектов сотрудничества.