Президент Туркменистана прибыл в Астану на саммит ЦА-Китай

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сегодня отбыл с рабочим визитом в Республику Казахстан для участия во втором Саммите «Центральная Азия – Китай», который проходит в Астане. В международном аэропорту туркменской столицы главу государства провожали официальные лица страны, сообщает TDH.

Самолет Президента приземлился в Международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане, где Сердара Бердымухамедова тепло приветствовали Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, другие официальные лица и члены туркменской делегации.

Во внешнеполитическом курсе Туркменистана большое значение придается развитию двусторонних и многосторонних отношений с Китайской Народной Республикой.

Первый саммит в формате «Центральная Азия – Китай» состоялся в мае 2023 года в китайском городе Сиань. Тогда Президент Туркменистана выступил с рядом предложений по дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества в различных сферах путем координации усилий всех участников.