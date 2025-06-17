Портал e.gov.tm упрощает доступ к информации о медицинских учреждениях Туркменистана

Государственный портал Туркменистана e.gov.tm стал удобным инструментом для жителей страны, ищущих информацию о медицинских услугах. Теперь каждый гражданин может легко найти данные о больницах, поликлиниках, санаториях и других медицинских учреждениях, расположенных в городах и велаятах страны.

На портале представлен полный перечень медучреждений с подробными сведениями: адресами, контактными телефонами и списком доступных услуг. Особое внимание уделено удобству пользователей — информация дополнена описанием учреждений и маршрутами общественного транспорта, что помогает быстро сориентироваться и добраться до нужного места.

Доступ к данным открыт круглосуточно с любого устройства, подключённого к интернету, что делает портал e.gov.tm незаменимым помощником для граждан. Ознакомиться с информацией можно по ссылке.