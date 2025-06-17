Джинсовый комплекс Туркменистана представил на Turkmentextile Expo новые коллекции

Джинсовый комплекс имени Туркменбаши представил на Международной выставке-ярмарке Turkmentextile Expo – 2025 свои новые коллекции модной одежды, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Ассортимент новой продукции включает платья, сарафаны, мужские, женские и детские брюки, комплекты, жилетки и сумки. К каждой выставке комплекс готовит эксклюзивные новинки, демонстрируя свою приверженность инновациям и актуальным модным трендам.

Предприятие активно работает на экспорт, поставляя свою продукцию в такие страны, как США, Испания, Турция, Россия, Чехия, Словакия, Великобритания, Венгрия и Польша.

Джинсовый комплекс сотрудничает с известными мировыми брендами, такими как «FunDay», «Colins», «LC Waikiki», «Твое».

Отличительная особенность всей продукции туркменского предприятия — использование 100% натурального хлопка. Отсутствие синтетических добавок гарантирует высокое качество, долговечность и комфортность изделий.

Джинсовый комплекс имени Туркменбаши, основанный в 1995 году, отмечает 30 лет активной работы на рынке, продолжая укреплять свои позиции как в Туркменистане, так и за пределами страны.