В Дашогузе особое внимание уделяется ландшафтному дизайну

В городе Дашогузе в последние годы особое внимание уделяется ландшафтному дизайну, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Одним из элементов ландшафтного дизайна выступают малые архитектурные формы в виде композиций из керамических кувшинов, пиалы на вытянутой руке и других скульптур. Они гармонично вписались в дизайн улиц и направлены на улучшение качества городской среды путем создания комфортных, функциональных и эстетически привлекательных общественных пространств.

Зелёные насаждения в городе, будь то деревья, кустарники, или трава и цветы, приятны глазу и служат в качестве защиты от пыли, загазованности и шума.

Современные черты городу также придают уличные рекламные мониторы и баннеры различных размеров, заметно улучшилось освещение улиц и зданий, оформление фасадов новостроек разного предназначения, в некоторых дворах созданы зоны отдыха с детскими игровыми площадками, бетонированными дорожками, установленными вдоль них скамейками.

Свою лепту в привлекательность города теперь вносят и частные кафе и рестораны с открытыми летними террасами.

Последовательное озеленение, санитарная очистка территории, а также использование скульптурных композиций в качестве уличных украшений, улучшает городскую среду, отмечает источник.