Американец выдавал себя за бортпроводника и совершил более 120 бесплатных полетов

Житель Южной Флориды признан виновным в мошенничестве в авиационной сфере. Тирон Александр на протяжении шести лет обманывал авиакомпании, выдавая себя за члена экипажа и получая бесплатные авиабилеты, сообщает kommersant.ru.

С 2018 по 2024 год мужчина успешно имитировал работу бортпроводника в семи различных авиакомпаниях. За этот период он совершил более 120 бесплатных перелетов, используя сложную схему подделки документов и электронного мошенничества.

Для реализации своего плана Александр изготовил около 30 поддельных служебных удостоверений сотрудников авиакомпаний. Кроме того, он получил несанкционированный доступ к специализированному программному обеспечению, предназначенному исключительно для авиационного персонала, где указывал ложные даты трудоустройства.

Министерство юстиции США сообщило, что Тирон Александр признан виновным по обвинениям в мошенничестве и незаконном проникновении в охраняемые зоны аэропортов. Его действия не только причинили финансовый ущерб авиакомпаниям, но и создали серьезные нарушения в области авиационной безопасности.

Вынесение приговора назначено на 25 августа. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет.