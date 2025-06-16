Туркменистан принял участие в совещании МВД стран СНГ по борьбе с организованной преступностью

В столице Казахстана состоялось совещание руководителей оперативных подразделений министерств внутренних дел государств-участников СНГ, посвященное вопросам противодействия организованной преступности. Туркменистан вошел в число участников этого межгосударственного мероприятия наряду с представителями: России, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии, пишет ТАСС.

Ключевой темой обсуждения стали меры пресечения каналов незаконного оборота оружия, усиление обмена оперативной информацией между странами региона и выработка эффективных методов противодействия преступным группировкам.

Глава МВД Казахстана Ержан Саденов подчеркнул важность расширения сотрудничества не только в сфере борьбы с организованной преступностью, но и в противодействии всем видам преступности, обеспечении общественной безопасности и реагировании на современные вызовы.