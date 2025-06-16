Сборная Туркменистана продолжает успешное выступление на Mediterranean Open Grand Prix в Риме​

Туркменские спортсмены успешно продолжают борьбу за медали на турнире Mediterranean Open Grand Prix по джиу-джитсу в Риме, завоевав еще 10 наград во второй день соревнований.

В копилке национальной команды появились четыре новые золотые медали. Чемпионами турнира стали Алышир Джумамырадов (до 56 кг), Шихберди Рахманов (до 62 кг), Ислам Овезов (до 69 кг) и Эзиз Йоллыев (до 85 кг).

Серебряные награды завоевали Солтанмырат Нурайев (до 56 кг), Даянч Кулыев (до 69 кг) и Багтыяр Мырадов (до 77 кг).

Бронзовыми призерами стали Ислам Режепов (до 62 кг), Гудрат Эсенов (до 69 кг) и Аннагурт Аманмырадов (до 69 кг).

Таким образом, по итогам двух дней соревнований туркменские джиу-джитсуисты завоевали уже 23 медали различного достоинства, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства.

Напомним, что в первый день турнира сборная Туркменистана завоевала 13 медалей — 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды.

Турнир Mediterranean Open Grand Prix продолжается до 15 июня с участием более 760 спортсменов из 21 страны мира.​​​​​​​​​​​​​​​​