РФ выразила благодарность Правительству Туркменистана за гуманитарную поддержку

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Туркменистане Иван Волынкин 14 июня направил письменные послания Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а также Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.

Как сообщает МИД Туркменистана, в письмах была изложена благодарность российской стороны «за оказанное содействие при посадке 13 июня 2025 года российского авиалайнера, совершавшего рейс по маршруту Новосибирск-Дубай в Международном аэропорту города Ашхабада».

В частности, отмечено, что в течение всего времени нахождения для 170 пассажиров, включая 22 детей и 10 членов экипажа, в аэропорту Ашхабада было предоставлено питание, напитки и полный комплекс услуг, отмечет источник.

Напомним, что Туркменистан незамедлительно обеспечил условия для беспрепятственного использования воздушного пространства всем самолетам иностранных авиакомпаний, которые вынуждены были изменить свои маршруты в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее мы сообщали, что Министерство иностранных дел Туркменистана выразило обеспокоенность в связи с ракетными ударами Израиля по населённым пунктам и объектам в Иране.