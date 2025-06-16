На следующей неделе в Ашхабаде температура превысит 40°C

По данным метеорологических служб, в столице Туркменистана ожидается устойчивая жаркая погода с температурным режимом от +32°C до +41°C.

В понедельник 16 июня дневная температура составит +41°C, что будет являться максимально жаркой отметкой недели, ночная снизится до +25°C. Ожидается юго-восточный ветер скоростью 9 м/с с порывами до 10 м/с. Во вторник 17 июня прогнозируется температура +37°C днем и +28°C ночью, при этом юго-восточный ветер ослабнет до 4 м/с с порывами до 8 м/с.

Со среды 18 июня начнется постепенное снижение температуры до +34°C днем и +25°C ночью. Направление ветра изменится на северо-западное со скоростью 7 м/с и порывами до 13 м/с. В четверг 19 июня температура составит +32°C днем и +26°C ночью при северо-западном ветре 6 м/с с порывами до 11 м/с.

Пятница 20 июня ожидается с наиболее умеренными показателями: +35°C днем и +26°C ночью. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с с порывами до 8 м/с. В субботу 21 июня температура повысится до +38°C днем при сохранении ночной температуры +26°C. Северный ветер составит 3 м/с с порывами до 6 м/с.

Завершится неделя в воскресенье 22 июня повышением дневной температуры до +40°C при ночной +25°C. Ветер сменится на юго-восточный со скоростью 5 м/с и порывами до 10 м/с.