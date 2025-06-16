Китай запустил новую линию электропередачи сверхвысокого напряжения

Китайская национальная корпорация электросети объявила о начале реализации масштабного энергетического проекта. Новая линия электропередачи постоянного тока сверхвысокого напряжения ±800 кВ соединит город Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с Чунцином, сообщает Синьхуа

Проект представляет собой третью крупную инициативу по транспортировке электроэнергии из энергоресурсного региона Синьцзян в другие части страны. Протяженность новой магистрали составит 2260 километров при установленной мощности 14,2 миллиона киловатт.

Особенностью проекта является высокая доля возобновляемых источников энергии — более 70% от общей мощности приходится на ветровую, солнечную и солнечную тепловую энергию, что составляет 10,2 миллиона киловатт.

По расчетам специалистов, новая линия будет поставлять свыше 36 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год в энергосистему Чунцина, существенно укрепив энергобезопасность муниципалитета.

Корпорация отмечает, что проект должен стимулировать экономическое развитие обоих регионов, способствовать координации межрегионального развития и повышению уровня жизни населения, включая сельские районы.

Китайская национальная корпорация электросети в настоящее время управляет крупнейшей в мире сетью передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения, что является важным элементом обеспечения энергетической стабильности и развития низкоуглеродной экономики в стране.