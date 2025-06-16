Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии по футболу

Чемпион мира 2006 года Дженнаро Гаттузо назначен на должность главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

«Гаттузо – символ итальянского футбола, форма сборной для него как вторая кожа. Его мотивация, профессионализм и опыт будут иметь основополагающее значение для наилучшего выполнения предстоящих задач национальной команды», – заявил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

47-летний Гаттузо последний год работал в хорватском «Хайдуке». В тренерской карьере он также руководил итальянскими клубами «Палермо», «Пиза», «Милан», «Наполи», швейцарским «Сьоном», греческим ОФИ, испанской «Валенсией» и французским «Марселем».

Как игрок Гаттузо выступал за «Перуджу», «Салернитану», «Милан», шотландский «Рейнджерс» и швейцарский «Сьон». В составе «Милана» провел 468 матчей, забил 11 мячей и сделал 19 голевых передач. С миланским клубом дважды становился чемпионом Италии, обладателем Суперкубка страны, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также однажды выиграл Кубок Италии.

В составе национальной сборной Гаттузо провел 73 игры, забил один гол и стал чемпионом мира 2006 года в Германии.

Сборная Италии начала отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года с поражения от Норвегии (0:3), затем обыграла Молдавию (2:0). Эта игра стала последней для предыдущего наставника команды Лучано Спаллетти. На Евро-2024 итальянцы уступили Швейцарии в 1/8 финала (0:2).