Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии по футболу

Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии по футболу

Чемпион мира 2006 года Дженнаро Гаттузо назначен на должность главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

«Гаттузо – символ итальянского футбола, форма сборной для него как вторая кожа. Его мотивация, профессионализм и опыт будут иметь основополагающее значение для наилучшего выполнения предстоящих задач национальной команды», – заявил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

47-летний Гаттузо последний год работал в хорватском «Хайдуке». В тренерской карьере он также руководил итальянскими клубами «Палермо», «Пиза», «Милан», «Наполи», швейцарским «Сьоном», греческим ОФИ, испанской «Валенсией» и французским «Марселем».

Как игрок Гаттузо выступал за «Перуджу», «Салернитану», «Милан», шотландский «Рейнджерс» и швейцарский «Сьон». В составе «Милана» провел 468 матчей, забил 11 мячей и сделал 19 голевых передач. С миланским клубом дважды становился чемпионом Италии, обладателем Суперкубка страны, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также однажды выиграл Кубок Италии.

В составе национальной сборной Гаттузо провел 73 игры, забил один гол и стал чемпионом мира 2006 года в Германии.

Сборная Италии начала отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года с поражения от Норвегии (0:3), затем обыграла Молдавию (2:0). Эта игра стала последней для предыдущего наставника команды Лучано Спаллетти. На Евро-2024 итальянцы уступили Швейцарии в 1/8 финала (0:2).