В Таджикистане начался сбор урожая бахчевых культур

Фермеры Хатлонской области Таджикистана приступили к уборке урожая арбузов, сообщает корреспондент «МИР 24».

Земледелец Мирзорахим Зайдуллоев отметил популярность сорта «Манчестер», который созревает за 80 дней и отличается устойчивостью к высоким температурам. Средний вес плода составляет 10 килограммов.

По словам фермера, уход за культурой требует соблюдения режима полива, регулярного рыхления почвы и контроля температуры. Полевые работы проводятся с раннего утра из-за жары, которая днем превышает 40 градусов.

Готовность арбуза к сбору определяется по состоянию плодоножки — высохший и скрученный «хвостик» указывает на созревание плода. В текущем сезоне с одного участка ежедневно собирают до двух тысяч арбузов.

Главный специалист Управления сельского хозяйства Джайхунского района Бехруз Махмадшоев сообщил, что урожайность составляет около 450 центнеров с гектара. По его данным, за продукцией приезжают покупатели из разных регионов республики.

На полях организованы точки прямых продаж. Продавец Саидбек Ашуров отметил, что семейный бизнес позволяет реализовывать до 300 арбузов в день по доступным ценам.