В США стартовал Клубный чемпионат мира по футболу ФИФА 2025

15 июня, в США торжественно открылся Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года ФИФА. Соревнование, которое продлится до 13 июля, объединило 32 лучших клуба со всех континентов планеты.

Матч открытия на стадионе Hard Rock Stadium в Майами между местным «Интер Майами» и египетским «Аль-Ахли» завершился нулевой ничьей 0:0. Американский клуб, ставший победителем регулярного сезона MLS 2024, принимал на своем поле команду, которая завоевала Лигу чемпионов КАФ 2023/24.

В воскресенье, 15 июня, состоятся еще два матча: немецкая «Бавария» встретится с новозеландским «Окленд Сити», а французский «Пари Сен-Жермен» сыграет против испанского «Атлетико Мадрид».

Участники турнира по континентам

Из Европы (УЕФА) в турнире представлены сильнейшие клубы континента:

«Челси» (Англия) — победитель Лиги чемпионов УЕФА 2020/21

«Реал Мадрид» (Испания) — двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 и 2023/24

«Манчестер Сити» (Англия) — победитель Лиги чемпионов УЕФА 2022/23

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — победитель Лиги чемпионов УЕФА 2024/25

«Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Порту» (Португалия), «Бенфика» (Португалия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Атлетико Мадрид» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) прошли квалификацию по рейтингу коэффициентов УЕФА.

Южная Америка (КОНМЕБОЛ) представлена шестью командами:

«Палмейрас» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес 2021

«Фламенго» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес 2022

«Флуминенсе» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес 2023

«Ботафого» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес 2024

«Ривер Плейт» (Аргентина) и «Бока Хуниорс» (Аргентина) — лучшие команды по рейтингу коэффициентов КОНМЕБОЛ

Азия (АФК) делегировала четыре клуба:

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — победитель Лиги чемпионов АФК 2021

«Урава Ред Даймондс» (Япония) — победитель Лиги чемпионов АФК 2022

«Аль-Айн» (ОАЭ) — победитель Лиги чемпионов АФК 2023/24

«Ульсан Хёндэ» (Республика Корея) — по рейтингу коэффициентов АФК

Африка (КАФ) представлена четырьмя командами:

«Аль-Ахли» (Египет) — победитель Лиги чемпионов КАФ 2023/24

«Видад» (Марокко) — победитель Лиги чемпионов КАФ 2021/22

«Эсперанс Тунис» (Тунис) и «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — по рейтингу коэффициентов КАФ

Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ) выставили четыре клуба:

«Монтеррей» (Мексика) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2021

«Сиэтл Саундерс» (США) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2022

«Пачука» (Мексика) — победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2024

«Лос-Анджелес» (США) — победитель плей-ин матча

Океания (ОФК) представлена одним клубом:

«Окленд Сити» (Новая Зеландия) — лучшая команда среди победителей Лиги чемпионов ОФК

Клубный чемпионат мира ФИФА 2025 станет историческим событием, впервые объединив такое количество команд со всех континентов в борьбе за звание лучшего клуба планеты.