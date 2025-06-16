В МИД Туркменистана прошла встреча Рашида Мередова с российским послом

Вчера в МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с послом Российской Федерации Иваном Волынкиным.

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием двустороннего стратегического партнёрства, сообщает МИД Туркменистана.

Были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему визиту С.В.Лаврова в Туркменистан.

Была подчеркнута значимость двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере, и наглядным примером этому стало предоставление туркменской стороной возможности для посадки российскому воздушному судну авиакомпании S7, которое было вынуждено изменить свой маршрут в связи с происходящими в последнее время событиями в регионе Ближнего Востока.

Российский дипломат выразил глубокую признательность руководству Туркменистана за оказанную поддержку: в ходе гуманитарной помощи для людей, находящихся на борту самолета, оперативно были созданы все необходимые условия, включая питание, доступ к медикаментам и другим средствам жизнеобеспечения, отмечает источник.

Напомним, что Туркменистан незамедлительно обеспечил условия для беспрепятственного использования воздушного пространства всем самолетам иностранных авиакомпаний, которые вынуждены были изменить свои маршруты в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке.