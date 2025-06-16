В Лебапской спецшколе искусств состоялась встреча с композитором Суханом Туйлиевым

10 июня в Лебапской специальной школе искусств начались государственные экзамены под председательством заслуженного деятеля искусств Туркменистана, композитора и музыковеда Сухана Туйлиева.

Участие известного музыканта в работе государственной экзаменационной комиссии стало особенно символичным: в мае этого года Сухан Туйлиев успешно защитил диссертацию на тему «Особенности туркменской народной музыки и их влияние на композиторское творчество» и получил научную степень кандидата искусствоведения.

В рамках визита состоялась творческая встреча с участием преподавателей и студентов школы искусств, а также известных музыковедов и композиторов Туркменистана. Сухан Туйлиев рассказал о своих научных достижениях, поделился творческими планами и представил свои музыкальные произведения в видеозаписи.

Композитор является автором фундаментальной монографии «Теория туркменской музыки», опубликованной в 2024 году российским издательством «Планета музыки» в Санкт-Петербурге.

Доктор искусствоведения, профессор Владимир Гуревич назвал этот энциклопедический труд «новым словом в туркменском музыкознании».

Среди других научных работ Туйлиева — учебные пособия «Основы туркменской музыки» (2008), «Анализ произведений туркменских композиторов» в соавторстве с преподавателями Туркменской национальной консерватории им. М.Кулиевой (2017), а также более 40 научно-популярных статей.

В настоящее время Сухан Туйлиев преподает на кафедре композиции и оркестровки в Туркменской национальной консерватории им. М.Кулиевой, продолжая передавать свои знания студенческой молодежи.